إدارة زاخو في إقليم كوردستان ترفد تركيا بمواد إغاثية (صور)

شفق نيوز/ أعلن مسؤول إدارة زاخو المستقلة في إقليم كوردستان، كوهدار شيخو، يوم الخميس، إرسال شاحنات محملة بمواد مختلفة من الألبسة والأغطية ومواد التدفئة إلى المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا قبل ثلاثة أيام.

وقال شيخو، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "هذه الوجبة الأولى التي سيتم إرسالها اليوم إلى تركيا، عبر معبر إبراهيم الخليل".

وأكد أن "الحملة مستمرة وفي غضون اليومين المقبلين سيتم إرسال الوجبة الثانية من مواد الإغاثة".

وأضاف "نحن كإدارة زاخو نشكر أهالي مناطق الإدارة كافة، لما قاموا به من تقديم هذه المساعدات خلال الـ24 ساعة الماضية".

يشار إلى أن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، قد وجه بإرسال ثلاثة فرق إغاثية إلى تركيا، بعد الزلزال العنيف الذي ضرب الجنوب التركي والشمال السوري، وما خلّفه من آلاف الضحايا، وتسبب بدمار عدد كبير من المباني.

وتشكلت الفرق من وزارتي الداخلية والصحة في حكومة إقليم كوردستان ومؤسسة بارزاني الخيرية، وبدأت فور وصولها بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية الطارئة إلى المتضررين.