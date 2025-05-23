إدارة زاخو تسجل حالة غرق لشاب من الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر في دائرة الدفاع المدني بإدارة زاخو المستقلة في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، بغرق شاب من أهالي الموصل في نهر الخابور.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً يبلغ من العمر 22 عاماً قدم من مدينة الموصل بصحبة أصدقائه للسياحة في زاخو وقاموا بالسباحة في نهر الخابور بمنطقة (جم سيرمو)، إلا أن الشاب غرق ولم يتمكن أصدقائه من إنقاذه".

وأضاف أن "فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني تعمل حالياً على البحث عن جثة الشاب في مياه النهر".