إدارة زاخو تسجل حالة غرق لشاب من الموصل

إدارة زاخو تسجل حالة غرق لشاب من الموصل
2025-05-23T13:55:07+00:00

شفق نيوز/ أفاد مصدر في دائرة الدفاع المدني بإدارة زاخو المستقلة في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، بغرق شاب من أهالي الموصل في نهر الخابور.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً يبلغ من العمر 22 عاماً قدم من مدينة الموصل بصحبة أصدقائه للسياحة في زاخو وقاموا بالسباحة في نهر الخابور بمنطقة (جم سيرمو)، إلا أن الشاب غرق ولم يتمكن أصدقائه من إنقاذه".

وأضاف أن "فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني تعمل حالياً على البحث عن جثة الشاب في مياه النهر".

أخبار ذات صلة arrow right header.svg

Shafaq Live
Shafaq Live
عربي
عربي
Radio radio icon