إدارة گرميان تعلن حاجتها إلى نصف مليار دينار لمشاريع طرق

شفق نيوز/ أعلنت مديرية طرق وجسور گرميان، يوم الأحد، حاجة الإدارة الى مشاريع طرق استراتيجية تعالج الكثير من الأزمات التي أنتجتها قلة ورداءة الطرق.

وقال مدير طرق وجسور گرميان عدنان خليل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة گرميان بحاجة الى 150 مشروع مختلف لمعالجة أزمة الطرق في المنطقة"، موضحاً أن "تلك المشاريع بحاجة إلى ميزانية تصل إلى 500 مليون دينار".

وأشار عدنان الى أن "كل تلك المشاريع تم أعداد الكشوفات الخاصة بها وتم تقديمها للوزارة وننتظر موافقة الجهات المعنية عليها".

ويذكر أن مواطني إدارة گرميان يعانون من مشكلة رداءة الطرق ومشكلة الطرق ذو "الاتجاه الواحد"، وبالخصوص طريق ( كلار - السليمانية) الذي أنجز بنسبة متقدمة الا ان الازمة المالية حالت دون إكماله، علما ان مشكلة الطرق في گرميان راح ضحيتها عشرات المواطنين بحوادث سير مختلفة.