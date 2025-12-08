إدارة گرميان والسليمانية تعطلان الدوام الرسمي ليوم غد بسبب الأمطار الشديدة

شفق نيوز- كرميان/ السليمانية

أعلنت إدارة گرميان المستقلة التابعة لإقليم كوردستان، مساء اليوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر الحكومية ليوم غد الثلاثاء، فيما قررت ممثلية وزارة التربية الاتحادية في السليمانية تعطيل الدوام في المدارس بسبب موجة أمطار غزيرة.

وبحسب بيان المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن المنطقة ستشهد موجة قوية من الأمطار خلال الساعات المقبلة داخل حدود إدارة گرميان.

وأكدت الإدارة أن قرار تعطيل الدوام يأتي حفاظاً على سلامة المواطنين وأخذًا بنظر الاعتبار التحذيرات الجوية، مشيرةً إلى أن القرار يستثني دوائر الخدمات والأجهزة الأمنية التي ستواصل أداء واجباتها.

من جانبها أعلنت ممثلية وزارة التربية الاتحادية في السليمانية، تعطيل الدوام الرسمي في جميع المدارس الحكومية (العربية) في المحافظة، ليوم غد وذلك بسبب موجة الأمطار الغزيرة التي من المتوقع استمرارها.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن ممثلية التربية في السليمانية، قررت أن يكون يوم غد الثلاثاء عطلة رسمية في المدارس الحكومية، بسبب توقعات استمرار موجة الأمطار في المحافظة.