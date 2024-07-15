إدارة گرميان تتطلع لإنتاج 1400 طناً من الرز هذا الموسم

شفق نيوز/ توقعت مديرية الزراعة في إدارة گرميان بإقليم كوردستان، يوم الاثنين، إنتاج 1400 طناً من الرز خلال الموسم الزراعي الحالي.

وقال المتحدث باسم المديرية ستار علي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المزارعين زرعوا أكثر من 2500 دونم من الأراضي بمحصول الرز، ووفقاً للخطة الزراعية فإن الإنتاج سيصل إلأى نحو 1400 طناً من الرز في حدود مناطق إدارة گرميان".

فيما أكدت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "على الرغم من الأزمة المالية والاقتصادية، فإن مجلس الوزراء التاسع لحكومة إقليم كوردستان مستمر في دعم القطاع الزراعي وقد زاد الإنتاج المحلي، مما أدى إلى تسريع تسويق منتجات المزارعين".

وبينت أنه "في العام 2023 بلغ إنتاج الرز 17 ألفاً و428 طناً، تم تصدير 23 ألف طن منها".