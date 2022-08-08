إدارة رابرين تطالب الحكومة الاتحادية بتعويض الأهالي وتعدد "الأضرار"

شفق نيوز/ طالبت ادارة رابرين في إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، الحكومة الاتحادية تعويض اهالي الادارة، مؤكدة توقف العديد من المشاريع الخدمية.

وقال نائب المشرف على ادارة رابرين دلاور قوباد احمد لوكالة شفق نيوز، ان اضراراً كبيرة لحقت بأهالي ادارة رابرين خلال فترة حكم البعث ما ادى الى ترحيل العوائل الى مناطق الوسط والجنوب ضمن سياسة البعث الصدامي.

واضاف ان ترحيل العوائل وهدم المنازل آنذاك انعكس سلبا على حياة المواطنين لهذا من الضروري على الحكومة الاتحادية تعويض الأهالي لتلك الأضرار.

كما وطالب المشرف على ادارة رابرين تخصيص ميزانية من قبل حكومة بغداد لاعادة اعمال المدينة.

وبين دلاور قوباد احمد، توقف قرابة 51 مشروعاً خدمياً في ادارة رابرين، مؤكد حاجة تلك المشاريع الى 120 مليون دولار للاستمرار بها.