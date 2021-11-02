إدارة حلبجة تعلن اكتمال نصف هيكلها الإداري

شفق نيوز/ أعلنت إدارة محافظة حلبجة في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن انجاز نصف الهيكل الاداري للمحافظة .

وقال نائب محافظ حلبجة كاوه علي في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "50% من الهيكل الإداري لمحافظة حلبجة قد اكتمل، والمتبقي 50% من الهيكل غير منجز".

وأضاف كاوه، أن "عدم اكمال الهيكل الإداري لمحافظة حلبجة قد تعيقنا من افتتاح بعض المديريات العامة".

وأشار كاوه وفق البيان إلى أن "إكمال الهيكل الإداري يتطلب اصدار قرار من البرلمان والحكومة".

وعن حاجة المحافظة للملاكات الإدارية قال كاوه، إن "المحافظة بحاجة إلى قرابة 2000 موظف إداري"، موضحاً أنه "خلال الاعوام الستة الماضية لم يتم تعين سوى 40 موظفاً".