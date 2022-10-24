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إدارة حلبجة تطالب بتمويل مشاريعها الخدمية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-24T08:33:59+0000
إدارة حلبجة تطالب بتمويل مشاريعها الخدمية

شفق نيوز/ أكد نائب محافظ حلبجة، كاوه علي، يوم الاثنين، ان الكثير من المشاريع متوقفة بسبب ازمة السيولة المالية في المصارف الحكومية.

وقال علي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "تنفيذ المشاريع لا يكون عن طريق إيرادات المدن ولا مركزياً بل بتمويل مزدوج من الجانبين".

واضاف ان "الموازنة التي أقرتها حكومة اقليم كوردستان لحلبجة لم تنفذ والشركات المنفذة للمشاريع عندما تذهب الى المصارف لاستلام أموالها لا تحصل على شيء، ما تسبب بتوقف عمل المشاريع".

وطالب نائب المحافظ الحكومة "بمراعاة موضوع ايقاف المشاريع لان الشركات لا تستقبل اي مشاريع في السليمانية وحلبجة مما سيتسبب في خسارة ميزانية هذا العام من المشاريع"، مشيرا الى أن "هناك شركات تحتاج إلى ميزانية صغيرة كل أسبوع لعملها لكن لا يتم توفيرها".

وبحسب مسؤولين في محافظات اقليم كوردستان، فإن 106 مشاريع متوقفة منذ عدة سنوات وتحتاج إلى أكثر من 200 مليار دينار لإنجازها، لكن لم يتم توفير الميزانية وتوقف العمل في اكثر المشاريع.

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