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إدارة السليمانية تلتئم لمناقشة خمس مشكلات

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-15T08:34:30+0000
إدارة السليمانية تلتئم لمناقشة خمس مشكلات

شفق نيوز/ عقدة إدارة محافظة السليمانية اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة المشكلات التي تعانيها المحافظة.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز إن، إدارة السليمانية ورئاسة محافظ السليمانية هافال ابو بكر عقد اجتماعا بحضور رؤساء الوحدات الإدارية والمديرين العامين في المحافظة لمناقشة جملة من الأمور، أهمها، ارتفاع أسعار المواد الغذائية وكذلك مشكلة الوقود والتظاهرات الخاصة بالمحاضرين المجانيين وإضراب بعض المؤسسات عن الدوام الرسمي بسبب تأخير صرف الرواتب، فضلا عن توقف بعض الشركات الخدمة بسبب عدم توفر السيولة المالية.

ومرت السليمانية خلال الماضية على صفيح ساخن نتيجة الارتباك الحاصل بسبب عدم وجود السيولة المالية في مصارف وبنوك المحافظة ما أدى إلى خروج التظاهرات واضراب بعض المؤسسات الحكومية.

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