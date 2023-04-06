إدارة السليمانية تدعو تركيا لإعادة الرحلات الجوية: الأوضاع على ما يرام

شفق نيوز / طالبت إدارة محافظة السليمانية، اليوم الخميس، بإعادة الرحلات الجوية من تركيا باتجاه السليمانية، فيما بينت أن الأوضاع الأمنية والسياسية و "على ما يرام" في محافظة السليمانية.

وقال المحافظ في رسالة وجهها إلى القنصل العام التركي في إقليم كوردستان العراق واطلعت عليها وكالة شفق نيوز "نعرب عن مخاوفنا الرسمية بشأن إغلاق المجال الجوي التركي أمام الرحلات الجوية إلى مطار السليمانية".

وأكد المحافظ أن "الوضع الامني والوضع العام في محافظة السليمانية ومطار السليمانية الدولي على ما يرام ونطالب بفتح الخط الجوي واستئناف الرحلات الجوية".

وبيّن المحافظ إن "القنصل العام التركي وعد بنقل رسالته إلى أنقرة ووزارة الخارجية التركية".

وكانت تركيا أوقفت الرحلات الجوية باتجاه مطار السليمانية من الرابع من نيسان الجاري وقد أعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان، يوم أمس الأربعاء، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن حجب الرحلات الجوية باتجاه السليمانية سيستمر لغاية الثالث من تموز المقبل، فيما أوقفت اليوم ألمانيا رحلاتها الجوية التي تمر على الأجواء التركية باتجاه مطار السليمانية الدولي.