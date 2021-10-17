إدارة السليمانية تبحث مع وفد تركي رفيع العلاقات الاقتصادية ونتائج الانتخابات

شفق نيوز/ بحثت إدارة محافظة السليمانية، اليوم الأحد، مع وفد تركي رسمي رفيع المستوى، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتعليمية، إلى جانب ما تمخضت عنه نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من الشهر الجاري.

وذكرت الإدارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن محافظ السليمانية هفال ابو بكر، استقبل في ديوان المحافظة القنصل التركي العام في اقليم كوردستان والوفد المرافق له، لمناقشة جملة من الأمور الاقتصادية والتجارية والتعليمية فضلاً عن نتائج الانتخابات البرلمانية.

وبينت ان الجانبين تباحثا حول تطوير سبل التبادل التجاري والصناعي والاقتصادي بين تركيا والإقليم وتنمية العلاقات العامة بين الطرفين.

واشارت الى انه تمت مناقشة نتائج انتخابات تشرين وضرورة الامتثال للنتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وفي حال ورود شكوك فعلى الطرف المتضرر تقديم الطعن لدى القضاء العراقي.