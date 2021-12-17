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داخلية كوردستان: 12 ضحية بسيول أربيل بينهم عمال أجانب وهذه الحصيلة غير نهائية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-17T14:05:07+0000
داخلية كوردستان: 12 ضحية بسيول أربيل بينهم عمال أجانب وهذه الحصيلة غير نهائية

شفق نيوز/ صرّح وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد، يوم الجمعة، أن حصيلة ضحايا السيول الجارفة التي اجتاحت محافظة اربيل بلغت 12 شخصا بينهم عمال أجانب.

وأبلغ الوزير الصحفيين من ناحية "قوشتبة" أحدى المناطق المتضررة من السيول في اربيل، بأن هذه الحصيلة غير نهائية، مؤكدا أن أحد الضحايا الـ12 لقي حتفه جراء صاعقة رعدية ضربته.

وتابع أن الحكومة المحلية ودوائر البلديات في اربيل تواصل العمل لإغاثة المتضررين من السيول.

وكان رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني قد أعلن في وقت سابق من اليوم تشكيل لجنة يقع على عاتقها تحديد مكامن الخلل، والتقصير التي تسببت بحدوث الفيضانات في محافظة اربيل، مع تقييم الأضرار الناجمة عن تلك الكارثة الطبيعية.

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