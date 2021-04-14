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داخلية كوردستان: قصف اربيل استهدف مقراً للتحالف الدولي عبر "درون" مفخخة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-14T20:20:01+0000
داخلية كوردستان: قصف اربيل استهدف مقراً للتحالف الدولي عبر "درون" مفخخة

شفق نيوز/ أكدت وزارة داخلية إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، أن القصف الذي استهدف مطار أربيل الدولي تم عبر طائرة مسيرة.

وذكرت الوزارة في بيان، "بعد التحقيق والمتابعة من قبل الجهات المعنية حول أسباب دوي الانفجار الذي سُمع هذه الليلة في مطار أربيل الدولي، فقد تبين أن صوت الانفجار كان بفعل طائرة مسيّرة تحمل مادة (تي.إن.تي) شديدة الانفجار، مستهدفةً بذلك مركزاً لقوات التحالف الدولي في المطار".

وأضاف "لحُسن الحظ لم يوقع الانفجار أي خسائر في الأرواح، لكنه ألحق أضراراً مادية بأحد المباني، بينما لا تزال التحقيقات متواصلة لتحديد مصدر ومكان انطلاق الطائرة المسيّرة".

وكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري اكد في تغريدة له على تويتر، أن "الميليشيات نفسها التي استهدفت المطار (مطار أربيل الدولي) قبل شهرين، هي من فعلت ذلك اليوم مرة أخرى".

وعدّ القيادي الكوردي، هذه الأفعال بأنها "تصعيد واضح وخطير"، مؤكدا أن هجوم الليلة "هجوم إرهابي آخر بطائرة بدون طيار على مطار أربيل، لتقويض أمن كوردستان العراق".

واستهدف قصف صاروخي، مساء يوم الأربعاء، مطار أربيل الدولي، وأكد شهود عيان لوكالة شفق نيوز، اشتعال النيران داخل المطار في قسم الشحن.

وإثر ذلك، أغلقت السلطات المحلية مطار أربيل، بعد استهدافه بصاروخ.

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