داخلية كوردستان: عدد سكان الإقليم تجاوز الستة ملايين نسمة ولدينا ربع مليون مقيم أجنبي

شفق نيوز/ كشفت مديرية الجنسية العامة التابعة لوزارة الداخلية في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، أن عدد السكان تجاوز الستة ملايين نسمة خلال العام الحالي، فيما يبلغ عدد المقيمين الأجانب نحو ربع مليون شخص.

وقال المتحدث باسم المديرية الرائد کیفی عمر، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن عدد سكان الإقلیم بلغ خلال العام الماضي ستة ملايين و103 آلاف و274 شخصاً، موزعين بواقع مليونين و225 ألفاً و534 نسمة، والسلیمانیة ملیونين و226 ألفاً و523 نسمة، ودهوك مليوناً و444 ألفاً و427 نسمة، وإدارة كرمیان 206 آلاف و790 نسمة.

وبين أنه خلال العام الماضي استقبلت المديرية 861 ألفاً و509 مراجعين، كما أصدرت 717 ألفاً و750 بطاقة وطنیة، و146 ألفاً و688 جواز سفر، و235 ألف و219 بطاقة إقامة للأجانب، و700 ألفاً و69 بطاقة معلومات.