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داخلية كوردستان تؤكد إنجاز خطوات مهمة بملف التجاوز على عقارات المسيحيين

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-17T18:33:29+0000
داخلية كوردستان تؤكد إنجاز خطوات مهمة بملف التجاوز على عقارات المسيحيين

شفق نيوز/ اكد وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان ريبر احمد، يوم الاربعاء، ان حكومته متهمة بإنصاف كل من تعرض للغبن وسلبت حقوقها من دون تمييز بين مكون وآخر.

وقال احمد خلال مؤتمر صحفي عقده في دهوك وحضرته وكالة شفق نيوز، انه عقد اجتماعا مع محافظ دهوك، والمشرف على ادارة زاخو المستقلة، بهدف متابعة اللجان التي تشكلت لإزالة التجاوزات على اراضي وعقارات المسيحيين في محافظة دهوك.

وبين ان اللجنة التي تشكلت وفق توصيات مجلس الوزراء والقرار 83 لعام 2020 انجزت خطوات جيدة في عملها بعد تشكيل لجان فرعية لجمع شكاوى المواطنين المسيحيين حول التجاوزات على اراضيهم وعقاراتهم  في دهوك وزاخو.

وشدد احمد على ان حكومة اقليم كوردستان مهتمة بإعادة الحقوق لأصحابها عبر الطرق القانونية وانها لا تفرق بين مكون او اخر في كوردستان.

واشار الى ان توصيات سترفع الى مجلس وزراء اقليم كوردستان من اللجان المختصة للبت في هذه الشكاوى وازالة اي تجاوز على الاراضي والممتلكات سواء في عهد نظام حزب البعث او بعده.

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