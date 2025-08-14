داخلية كوردستان تُجري تغييرات في قيادات الشرطة

شفق نيوز- أربيل

أجرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، تغييرات في قيادات الشرطة ضمن إجراءاتها الإدارية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الوزارة قامت بتعيين العميد كامل البرزنجي بدلاً من العميد شوان عارب، ضمن التغييرات الإدارية الواردة من الوزارة.

بدورها أوضحت المديرية العامة لشرطة إقليم كوردستان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العميد كامل محمد باقر حسن، تسلم مهام مدير شرطة محافظة أربيل، خلفاً للعميد شوان عارب صادق الذي شغل المنصب لسنوات.

وأشارت إلى أن وزارة الداخلية تواصل إجراء تغييرات في عموم مؤسساتها بهدف تنفيذ البرنامج الحكومي وتفعيل عمل الدوائر لخدمة المواطنين، معربة عن أملها بأن يواصل المدير الجديد العمل بالوتيرة ذاتها في مجال تعزيز الأمن والاستقرار.