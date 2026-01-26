داخلية كوردستان توضح آلية تنظيم وإيصال المساعدات إلى "روج آفا"

شفق نيوز- أربيل

أصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، توضيحاً بخصوص آليات جمع وإيصال المساعدات الإنسانية إلى "روج آفا"، مشددة على ضرورة التزام المتبرعين بالمسارات الإدارية المحددة لضمان وصولها بشكل آمن.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد التوجيه الصادر في 22 كانون الثاني 2026، الذي قضى بتكليف المحافظات والإدارات المستقلة بالإشراف على حملات جمع المعونات الإنسانية لإغاثة الإخوة والأخوات في غرب كوردستان، انطلقت حملات كبرى في جميع أنحاء الإقليم، تكللت بجمع كميات كبيرة من المواد الغذائية والاحتياجات المختلفة بتبرع سخي من المواطنين".

وأضاف البيان أن "عملية نقل وإيصال هذه المساعدات بدأت فعلياً وبشكل آمن من الناحيتين اللوجستية والإدارية، وتحت إشراف مباشر من مديريات الهجرة والمهجرين والاستجابة للأزمات في المحافظات والإدارات المستقلة".

ودعت الوزارة المواطنين والجهات الخيرية إلى "الاستمرار في تقديم الدعم والمساعدة وفق الآلية المتبعة"، موجهة نداءً بعدم قيام أي شخص أو جهة بنقل المساعدات إلى الحدود بشكل منفرد، "كون العملية تتطلب تحضيرات لوجستية وموافقات رسمية مسبقة".

وأشار البيان إلى أن "مديريات الهجرة والمهجرين هي الجهة الحصرية المسؤولة عن مهام (الجمع، التنظيم، التصنيف، والنقل) إلى روج آفا"، داعية الراغبين بالمساهمة إلى مراجعة تلك المديريات لضمان إيصال تبرعاتهم عبر القنوات الرسمية.