داخلية كوردستان توجه نداء عاجلاً: نتعرض للهجوم رغم الهدنة

شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، أن مناطق متفرقة في الإقليم تعرضت ليلة الخميس، إلى عدة هجمات بالطائرات المسيّرة (الدرون)، رغم اتفاق "وقف إطلاق النار".

وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز: "تم التصدي لجميع الطائرات المسيّرة وإسقاطها دون تسجيل أضرار تُذكر".

وأكدت، أن "حكومة إقليم كوردستان ليست طرفاً في الصراع، وكانت دائماً داعمة للسلم والاستقرار، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي كان فيه المواطنون ينتظرون تطبيع الأوضاع، تحاول “جهات إرهابية ومخربة” زعزعة أمن الإقليم.

وطالبت حكومة الإقليم، جميع الأطراف بوقف هذه الهجمات، وعدم استهداف