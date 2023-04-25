داخلية كوردستان توجه تعليمات للاحزاب السياسية بشأن حمل الاسلحة

شفق نيوز/ وجهت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عدة تعليمات للأحزاب السياسية بشأن حمل الاسلحة.

وطالبت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الاحزاب السياسية بالمشاركة في حملة التوعية من الاسلحة وعدم استخدمها الى في حالات الضرورة القصوى وعدم حمل اسلحة غير مرخصة.

واشارت الى انه "من الافضل ابلاغ الاحزاب السياسية لاعضائها بحمل السلاح وفق القوانين المعمول بها".

واضاف البيان "نطالب الاحزاب السياسية بتوجيه القنوات الاعلامية التابعة لهم لخدمة عملية التوعية ولتشجيع المواطنين على حل مشاكلهم عن طريق العودة الى المحاكم او العلاقات الاجتماعية او الحوار وعدم اللجوء نحو العنف".

وتابع البيان "نطالب الاحزاب السياسية بعدم اهداء قطع الاسلحة الى اعضائها او مناصريها في اي مناسبة".

وذكر البيان ايضا "نطالب الاحزاب السياسية بصنع مخازن لاسلحة افراد الحماية وذلك من اجل عدم حمل الاسلحة خارج اوقات الدوام".

واكد على ان "تطبيق هذه الخطوات يمكن توفير ارضية افضل في المجتمع الكوردستاني للتقليل من ظاهرة انتشار الاسلحة والذي سيؤدي الى انخفاض معدل الجرائم لذلك ننتظر دعم وتعاون جميع الاحزاب السياسية".