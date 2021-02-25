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داخلية كوردستان تنفي مزاعم تسليمها شخصاً "معصوب العينين" لتركيا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-25T21:17:11+0000
داخلية كوردستان تنفي مزاعم تسليمها شخصاً "معصوب العينين" لتركيا

شفق نيوز/ نفت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، يوم الخميس، صحة ما تناقله إعلام حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة، عن تسليم شخص الى السلطات التركية عبر منفذ ابراهيم الخليل الحدودي.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان "وسائل اعلام تابعة لحزب العمال الكوردستاني المعارض لتركيا تداولت خلال الايام الماضية خبرا زعمت فيه بان شخصا يدعى (عمر بارتان) من اهالي منطقة تاتوات التركية تم تسليمه الى الجانب التركي معصوب العينين عبر منفذ ابراهيم الخليل الدولي على الحدود مع تركيا".

واضاف البيان ان "الوزارة تنفي بشكل مطلق هذا الخبر، وتعده مسعى آخر للاعلام المضلل للعمال الكوردستاني لتشويه والاساءة الى حكومة اقليم كوردستان"، لافتا الى ان هذا الخبر لا اساس له.

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