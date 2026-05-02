داخلية كوردستان تنفي تخزين أسلحة أميركية في أربيل وتتوعد بمقاضاة قناة فضائية

نفت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، مساء السبت، "مزاعم" بشأن تخزين أسلحة أميركية في أحد مستودعاتها بمدينة أربيل، معلنة عزمها اتخاذ إجراءات قانونية ضد قناة فضائية وأحد ضيوفها بتهمة نشر معلومات مضللة.

وقالت الوزارة، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن مقابلة بثتها "قناة 8" تضمنت ادعاءات من أحد المشاركين بأن أسلحة أميركية سُلّمت إلى الوزارة وتُخزن في أحد مستودعاتها بأربيل.

وأكدت أن هذه الادعاءات "محض افتراء وتضليل ولا أساس لها من الصحة"، مشددة على أنها بعيدة عن الحقيقة.

وأضافت الوزارة أن الجهات التي استولت على تلك الأسلحة تحاول، بحسب البيان، إخفاء حقيقة الملف عبر تضليل الرأي العام ونشر مزيد من "الأكاذيب".

وأعلنت الوزارة أنها ستسجل شكوى قانونية ضد القناة وضيفها، مطالبة بتقديم الأدلة أمام المحكمة، أو تحمل المسؤولية القانونية عن نشر ما وصفته بـ"التهم المفبركة".