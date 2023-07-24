داخلية كوردستان تمهل مواطني الاقليم شهرين للحصول على رخصة سلاح وتحدد استخدامه للمنتسبين

شفق نيوز/ قررت وزارة الداخلية الكوردستانية، اليوم الاثنين، إمهال مواطني الإقليم شهرين إضافيين للحصول على إجازة سلاح، فيما قررت منع منتسبي الأجهزة الأمنية من العودة الى منازلهم بـ"السلاح".

وقال المدير العام لديوان وزارة الداخلية هيمن ميراني في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إن "بعد الاجتماع مع وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد، قررنا بناء مجموعة أماكن خاصة لإعادة منتسبي وزارات الداخلية و البيشمركة والاسايش أسلحتهم بعد انتهاء كل منتسب فيهم من دوامه الرسمي وعودتهم إلى منازلهم بلا سلاح".

وأضاف انه "تم إعطاء مهلة شهرين لطلب إجازة السلاح أو استصدار حمله من قبل مواطني الإقليم".

وكانت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان أمهلت، في 14 حزيران 2023، أصحاب السلاح غير المرخص الى الحادي والعشرين من شهر تموز الجاري لتسجيله بشكل رسمي، مشيرة الى ان تسجيل الاسلحة بشكل مجاني.