داخلية كوردستان تمنح مهلة 90 يوماً لتسوية أوضاع الأجانب المخالفين للإقامة

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، إصدار قرار خاص بالأجانب الذين دخلوا الإقليم بشكل رسمي عبر تأشيرة (فيزا) ولم يتمكنوا من تمديد إقامتهم أو تحويلها، أو انتهت صلاحية إقامتهم دون تجديدها".

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القرار يهدف إلى تنظيم أوضاع الأجانب المقيمين في الإقليم، ويمنحهم مهلة مدتها (90) يوماً لمراجعة مديريات الإقامة، سواء لتجديد الإقامة أو إصدار إقامة جديدة، استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة بموجب قانون وزارة الداخلية رقم (6 لسنة 2009)".

وبحسب البيان، سيتم خلال هذه المدة استيفاء (25%) فقط من إجمالي غرامات التأخير المنصوص عليها في تعليمات الوزارة رقم (1 لسنة 2021).

وأضافت الوزارة، أن "الأجانب الراغبين بمغادرة إقليم كوردستان والعودة إلى بلدانهم، ستُطبق عليهم الآلية ذاتها، على أن يتم منحهم ختم الخروج من مديريات الإقامة بشكل رسمي".

وأكدت أن "القرار نافذ اعتباراً من تاريخ صدوره ولمدة (90) يوماً"، مشيرة إلى أنه "بعد انتهاء المهلة سيتم التعامل مع جميع مخالفات الإقامة وفق التعليمات رقم (1 لسنة 2021)".