داخلية كوردستان تلغي جميع مديريات حماية الشخصيات وتدمجها بواحدة

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، ريبر احمد، يوم الاثنين، عن تشكيل مديرية خاصة للحمايات الشخصية وإلغاء التشكيلات الأخرى كافة المختصة بشأن هذا الشأن، ضمن الإصلاحات التي تجريها حكومة الاقليم.

وقال أحمد خلال مؤتمر صحفي عقده في أربيل، عقب اجتماعه باللجنة المالية في برلمان كوردستان لمتابعة الخطوات التي اتخذتها وزارته بعد تشريع قانون الاصلاح في الاقليم، وحضرته وكالة شفق نيوز "سنشكل مديرية خاصة بالحمايات في وزارة الداخلية وسنلغي جميع المديريات السابقة في وزارة البيشمركة وقوات زيرفاني والدفاع والطوارئ والمؤسسات الامنية والشرطة وجميعها ستصبح مديرية واحدة في الوزارة".

وأضاف "الاصلاح في وزارة الداخلية لا يشمل وحدة الحمايات فقط، بل هناك العديد من التعليمات والقوانين الخاصة تم اصدارها واتخذت خطوات جيدة منها صياغة قانون خاص بالشركات الامنية ووافق عليه مجلس الوزراء في الاقليم".