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داخلية كوردستان تقرر منح مستمكات رسمية لمن فقدها خلال السيول

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-19T12:13:49+0000
داخلية كوردستان تقرر منح مستمكات رسمية لمن فقدها خلال السيول

شفق نيوز/ قررت وزارة الداخلية في اقليم كوردستان، اليوم الاحد، منح المستمكات الرسمية لكل مواطن فقدها خلال السيول التي اجتاحت الاقليم مؤخراً شريطة "اثبات ذلك".

وقال محافظة اربيل، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن وزير داخلية الاقليم قرر منح أي مواطن فقد مستمسكاً رسمياً خلال موجة السيول  والفيضانات، مستمسكاً جديداً".  

وأوضحت أن من بين المستمسكات (سنوية السيارة، إجازة السوق، أرقام السيارة، هوية الاحوال المدنية، جواز السفر، البطاقة الوطنية، بطاقة الحصة التموينية أو أي مستمسك حكومي رسمي"، مؤكدةً أن "منح مستمسك آخر سيتم دون مقابل، شرط ان يثبت المواطن أنه من المتضررين".

وكانت أربيل قد شهدت فجر الجمعة سيولاً جارفة اجتاحت عدة أحياء في المدينة جراء غزارة الأمطار المتساقطة، ما تسبب بمصرع 12 شخصا، إضافة إلى أضرار مالية كبيرة بممتلكات السكان.

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