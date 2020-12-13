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داخلية كوردستان تفجر مفاجأة بشأن تشكيل حشد كوردي

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-13T14:38:01+0000
داخلية كوردستان تفجر مفاجأة بشأن تشكيل حشد كوردي

شفق نيوز/ أصدرت داخلية إقليم كوردستان، الأحد، توضيحاً حول تشكيل قوة كوردية من الحشد الشعبي في محافظة كركوك.

وذكرت داخلية الإقليم في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أنه تواصلت مع هيئة الحشد الشعبي بعد نشر وسائل إعلام نبأ تشكيل قوة مسلحة كوردية في محافظة كركوك تابعة للحشد الشعبي.

وأضاف أن هيئة الحشد الشعبي في معرض إجابتها اكدت أن هكذا قوة "لم ولن تتشكل" في المناطق المتنازع عليها، وخاصة في محافظة كركوك.

وتابع البيان أن هيئة الحشد اكدت "إجراء متابعة للموضوع واذا ما تم اتخاذ خطوات لتشكيل مثل هذه القوة فإن هيئة الحشد الشعبي ستعمل على الغائها".

وأُعلن في كركوك، أمس السبت تشكيل قوة قضاء الدبس القريب من أربيل، تحت مسمى ”الحشد الشعبي الكردي".

وكركوك المتنازع عليها تفجرت فيها التوترات عقب مشاركتها في استفتاء الاستقلال الذي أجراه إقليم في تشرين الأول اكتوبر 2017، الأمر الذي دفع بغداد لتحريك الجيش العراقي والحشد الشعبي للسيطرة على المدينة.

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