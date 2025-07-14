داخلية كوردستان تفتح تحقيقاً بمقتل مواطن خلال احتجاجات "ورتي"

شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، التحقيق في حادث مقتل مواطن خلال تظاهرات ناحية "ورتي" بإدارة سوران التابعة لمحافظة أربيل.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "في ليلة الأحد الموافق 13 تموز/ يوليو الجاري، وإثر تجمع وتظاهرات من قبل عدد من المواطنين ضمن حدود ناحية ورتي/ إدارة سوران، أسفرت حالة من التوتر عن مقتل مواطن يُدعى حسن رحمن".

وأكدت "توجيه الجهات المعنية لبدء التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وشددت، لذوي الضحية وجميع المواطنين أن "حقوق الجميع مصونة، وسيتم تطبيق القانون".

وكان مصدر محلي، أفاد فجر اليوم، لوكالة شفق نيوز، بمقتل شخص خلال احتجاجات اندلعت في ناحية "ورتي" التابعة لمحافظة أربيل، على خلفية انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر.

وأشار المصدر إلى أن التظاهرة تحولت إلى مواجهة مع القوات الأمنية، التي حاولت تفريق المحتجين بالقرب من جسر حافز ضمن حدود الناحية، ما أدى إلى مقتل شخص يُدعى حسن سرنوسي جراء إطلاق نار.