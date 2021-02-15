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داخلية كوردستان تعلن سقوط جرحى بقصف أربيل وتخاطب الأهالي: ألزموا منازلكم

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-15T20:04:28+0000
داخلية كوردستان تعلن سقوط جرحى بقصف أربيل وتخاطب الأهالي: ألزموا منازلكم

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، الاثنين، سقوط جرحى خلال القصف الصاروخي الذي تعرضت له أربيل عاصمة الإقليم.

وذكر بيان للداخلية، "في الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الاثنين 15 شباط (فبراير) 2021، تم إطلاق عدد من الصواريخ صوب مدينة أربيل وضواحيها، حيث سقطت على مواقع عديدة، وبحسب المعلومات الأولية فإن هناك عدداً من الجرحى".

وأضاف أن "الجهات المعنية ما تزال تواصل متابعتها وتحقيقاتها بهذا الصدد، ونهيب بالمواطنين الأعزاء الابتعاد عن الأماكن المستهدفة ولزوم المنازل، حتى نوافيكم بمزيد من المعلومات لاحقاً".

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