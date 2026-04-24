داخلية كوردستان تعلن اعتقال "عمر الجمال" بسبب منشورات طائفية

شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، اعتقال "عمر الجمال" بسبب منشورات طائفية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عمر الجمال نشر على منصة X منشورات عدة، تضمنت معلومات (غير صحيحة) حول زيارة الأربعين للزائرين الشيعة".

وأشارت الوزارة، إلى أن "أمراً قضائيا صدر بحق عمر الجمال، وبناءً عليه، تم إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وأضافت أن "الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام في إقليم كوردستان يحق لهم أداء عملهم بحرية، ولا توجد أي قيود على آرائهم، بشرط الالتزام بالمهنية وعدم نشر معلومات مضللة، وفي حال حدوث تجاوزات، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".