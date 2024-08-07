داخلية كوردستان تعلق على العودة الطوعية لنازحيّ قرية "حسن شام"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، عن المباشرة بتنفيذ المرحلة الثالثة لعودة النازحين إلى قرية "حسن شام" في الخازر.

وذكرت الوزارة في ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني وجّه بالعودة الطوعية للعائلات النازحة "وفي هذه المرحلة ستعود 266 عائلة، 107 منها تعيش في مخيمات النازحين في إقليم كوردستان، و159 خارج المخيمات، طوعاً إلى منازلهم في قرية حسن شام".

وأشارت إلى أن "هذه العائلات انتقلت إلى إقليم كوردستان بعد هجمات تنظيم داعش الإرهابي، وهي تعيش بفخر في مخيمات النازحين في إقليم كوردستان، ومع المجتمع المضيف لسنوات عديدة، ولأن قراهم انهارت فيها البنية التحتية والاقتصادية والخدمات الأساسية في ظل وجود داعش، فإن العودة إلى مناطقهم تتطلب دعم الحكومة الاتحادية وقرار النازحين الطوعي".

وأكدت أنه "في هذا السياق قدمت حكومة إقليم كوردستان في المرحلة الماضية التسهيلات كافة للعودة الطوعية لـ271 عائلة نازحة أخرى في المنطقة وعادت إلى ديارها".

وتابعت الوزارة "وبعد عودة هذه العائلات نطالب مرة أخرى المؤسسات الاتحادية باتخاذ خطوات عملية لتوفير الخدمات الأساسية للمناطق المحررة، حتى يتمكن النازحون من العودة والعيش بحياة كريمة ولا يتعرضوا مرة أخرى للنزوح بسبب نقص الخدمات، كما أن توفير الأمن والخدمات العامة يمهد الطريق لمزيد من العودة الطوعية".

وأشارت داخلية كوردستان إلى أن "وفي هذا الصدد، نؤكد على أن إقليم كوردستان ستستمر في دعم سياسة العودة الطوعية وبكرامة لجميع النازحين إلى مناطقهم".