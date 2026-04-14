داخلية كوردستان تصدر قرارات جديدة بشأن الإقامة وتأشيرات الدخول للأجانب

شفق نيوز- أربيل

أصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، قرارات عدّة بخصوص غرامات انتهاء صلاحية الإقامة والتأشيرة (الفيزا) للأجانب، بهدف تسهيل الإجراءات للذين لم يتمكنوا من السفر أو تجديد إقاماتهم بسبب ظروف الحرب.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الوزارة قررت الإعفاء من الغرامات المالية لمن انتهت صلاحية إقاماتهم بعد تاريخ 28 شباط/ فبراير 2026، يمكنهم العودة إلى الإقليم بنفس البطاقة حتى تاريخ 30 نيسان/ أبريل 2026 وتجديد إقاماتهم دون غرامة، وبعد هذا التاريخ، سيحتاجون إلى تأشيرة (فيزا) جديدة.

وأضافت، أن الإعفاء شمل الراغبين في السفر إلى الخارج، وهم الأجانب الذين انتهت صلاحية إقاماتهم أو جوازات سفرهم ولم يتمكنوا من السفر، يمكنهم الحصول على ختم الخروج والسفر دون دفع غرامات مالية حتى تاريخ 30 من الشهر الجاري.

كما يُعفى من الغرامة الأشخاص الذين لديهم إثباتات بأن معاملات جوازات سفرهم قد تأخرت بسبب الحرب.

وأوضحت الوزارة، أن القرار شمل السياح حاملي التأشيرة (الفيزا)، الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم بعد تاريخ 28 شباط/ فبراير الماضي، حيث يمكنهم المغادرة عبر المطارات والمنافذ الحدودية دون غرامة حتى تاريخ 30 الشهر الجاري. أما الذين يرغبون في تحويل تأشيراتهم إلى إقامة، فسيتم تسيير معاملاتهم وفق التعليمات وبدون غرامة.

وختمت بالقول: "يعمل بهذه القرارات فقط حتى نهاية شهر نيسان/ أبريل، لذا يجب مراجعة المديريات المعنية خلال الفترة المحددة لإنجاز معاملاتكم".