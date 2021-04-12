داخلية كوردستان تصدر حزمة قرارات لمواجهة تفشي كورونا

شفق نيوز/ اصدرت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، حزمة جديدة من القرارات والتعليمات والاجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا ومن اجل حماية الامن الصحي للاقليم.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان الدراسة من الصف الاول الاساسي الى الصف الحادي عشر الاعدادي ومعاهد وزارة التربية تستمر بصيغة البث الالكتروني المباشر (اونلاين) مع مراعاة التعليمات الصحية، مبينا ان الدوام للصف الثاني عشر الاعدادي في الاعدادات الحكومية وغير الحكومية يستمر بالدرس والامتحانات الحضورية بمراعاة التعليمات الصحية.

اما بالنسبة للجامعات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فقد أشار البيان الى ان الجامعات التي تؤدي الامتحانات تستمر فيها العملية الامتحانية ووفقا للتعليمات الصحية، وان جميع مناهج الدراسة الباقية ستكون بصيغة الدرس الالكتروني (اونلاين)، مبينا ان الدروس التطبيقية داخل الجامعة تستمر وفقا للاجراءات الصحية.

وسمحت الداخلية بفتح ابواب المساجد والكنائس والمعابد وجميع دور العبادة والسماح بادء الصلاة المفروضة وفقا للتعليمات التي حددتها وزارة الاوقاف والشؤون الدينية، لافتا الى منع الافطار الجماعي في شهر رمضان داخل وخارج المساجد.

وقررت الداخلية تمديد اغلاق ابواب قاعات الحفلات والمناسبات الاجتماعية والدينية واية مناسبة اخرى، كما مددت منع زيارة القبور واقامة مجالس العزاء في الجوامع والبيوت ونصب السرادقات في الازقة والحدائق، مخولا مراكز الشرطة ومختاري المحلات المسؤولية في تنفيذ هذه القرارات وتغريم المخالفين بمبلغ مليوني دينار .

كما مددت الداخلية اغلاق قاعات السينما في جميع المولات والاسواق بشكل تام في جميع المدن والقصبات في الاقليم.

كما الزمت الداخلية الكافيتيريات والاندية والمطاعم بتقديم خدماتها خارج مبانيها او في الحديقة، والتي ليس لها حدائق يتوجب عليها تحديد عدد الداخلين اليها وفتح جميع الابواب والنوافذ ومفرغات الهواء بشكل مستمر وحفظ التباعد بين الطاولات. كما منعت الاندية والكافيتيريات ومحال الالعاب تقديم خدمة الاركيلة، محذرة اي محل مخالف من الاغلاق لمدة اسبوع واحد وتغريم صاحبه مبلغ 5 ملايين دينار.

والزمت الداخلية جميع المحال العامة مثل (الماركيتات والمطاعم والاماكن التجارية..الخ) عدم السماح لاي شخص بالدخول اذا لم يكن مرتديا الكمامة، محذرة المخالفين بغلق المحل لمدة 10 ايام وتغريم صاحبها مبلغ مليون دينار.