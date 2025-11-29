داخلية كوردستان تصدر توضيحاً حول احداث "گوير"

شفق نيوز- اربيل

أصدرت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، يوم السبت، توضيحاً حول الأحداث الأخيرة في ناحية گوير، مؤكدة أن جهات خارجية تستغل تحريض أشخاص وكيانات داخلية، لخلق حالة من الفوضى.

وأضافت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن أحدث محاولة تخريبية بدأت باستهداف حقل غاز كورمور بهدف إيقاف إنتاج الكهرباء في الإقليم، وبعد استخدام الحكومة للوقود السائل كبديل لتأمين الكهرباء، قامت مجموعة من مثيري الشغب بقطع طريق صهاريج نقل الوقود وإطلاق النار على المواطنين والعابرين ضمن حدود ناحية گوير.

وأوضح البيان أن الحادث أسفر عن وفاة مواطن وإصابة عدد من الأشخاص الآخرين، مؤكداً أن وزارة الداخلية لن تسمح باستغلال النوايا الحسنة لمؤسسات الإقليم، وسيتم التعامل مع مثيري الشغب وفق القوانين النافذة، مع التأكيد على أن لا أحد فوق القانون.

ويأتي البيان توضيحاً على احتكاك جرى بين قوة امنية وسكان محليين قرب شركة للطاقة في ناحية "گوير" قرب اربيل.