داخلية كوردستان تصدر توجيهات لقوى الأمن تخص يوم الإقتراع الخاص

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، توجيهات الى قوى الامن تخص يوم الاقتراع الخاص للانتخابات النيابية في العراق.

وقالت الوزارة في كتاب رسمي مذيل بتوقيع الوزير، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "التصويت الخاص لقوات الأمن سيجري من الساعة 7:00 صباحا ولغاية الساعة 6:00 مساءً من يوم الثامن من شهر آب/أغسطس الجاري"، مبينة أن "جميع الموظفين يمكنهم العثور على مراكز الاقتراع من خلال تطبيق عبر الإنترنت".

وأضافت أن "على الناخبين وضع أسماءهم على قائمة تسجيل الناخبين لقوات الأمن، كما أن عليهم إحضار بطاقة التصويت إلالكترونية وإحدى الوثائق الثلاث (الهوية المدنية أو الشهادة الجنسية أو البطاقة الوطنية)".

وفي العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، المصادف يوم الأحد المقبل، سيُجرى الإقتراع العام، حيث يحق لأكثر من 24 مليون شخص التصويت لـ329 مقعداً برلمانياً في 1079 مركزاً للإقتراع في جميع مناطق ومدن العراق بينها إقليم كوردستان.