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داخلية كوردستان تصدر تعليمات منح رخصة القيادة الدولية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-12T17:55:43+0000
داخلية كوردستان تصدر تعليمات منح رخصة القيادة الدولية

شفق نيوز / أصدرت وزارة الداخلية في اقليم كوردستان، اليوم الجمعة، تعليمات منح رخصة القيادة الدولية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "على المواطنين الذين يودون الحصول على رخصة القيادة الدولية تقديم جميع بياناتهم الموجودة على رخصة القيادة الداخلية حيث سيتم نقلها إلى الرخصة الجديدة".

واضاف البيان ان "رسوم إصدار الرخصة تبلغ 50 ألف دينار عراقي وتكون صالحة لمدة سنة واحدة اضافة الى رسوم الخدمة التي تبلغ 10 آلاف دينار"، مبينا في الوقت نفسه أنه "في حال ضياع الرخصة يتوجب على صاحبها دفع 50 الف دينار كغرامة ومن ثم طلب استخراج رخصة جديدة".

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