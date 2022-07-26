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داخلية كوردستان تصدر تعليمات جديدة بشأن شركات الاتصالات والانترنت

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-26T14:10:41+0000
داخلية كوردستان تصدر تعليمات جديدة بشأن شركات الاتصالات والانترنت

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن اعتماد تعليمات وإجراءات جديدة بشأن شركات الاتصالات الهاتفية والانترنت، بغية تنظيم وضعها القانوني.

وقال رئيس ديوان الوزارة هيمن ميراني، في مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع مع مدراء شركات الاتصالات الهاتفية والانترنت، وحضرته وكالة شفق نيوز "قررنا اعتماد تعليمات جديدة لبيع خطوط الاتصالات واجهزة اتصال الانترنت لانه يجب ان يكون الخط والجهاز باسم المستهلك".

وأضاف "لدينا عدد كبير من الملفات القانونية بهذا الخصوص ويجب حسمها على مستوى الاقليم".

واشار الى انه "يجب اعادة بناء وتصميم شركات الاتصالات لتكون تحت سيطرة وزارتيّ الداخلية والاتصالات".

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