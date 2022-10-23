داخلية كوردستان تشرع بحملة لمصادرة الاسلحة غير المرخصة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية في اقليم كوردستان، يوم الأحد، أنها ستشرع بحملة لمصادرة الأسلحة غير المرخصة في جميع محافظات الاقليم.

وقال مدير عام ديوان الوزارة هيمن ميراني لوكالة شفق نيوز، إن "الحملة ستبدأ يوم غد المصادف الـ24 من الشهر الجاري وستستمر لغاية 30 من نفس الشهر حيث سيتم زيادة عدد المفارز في المحافظات لمصادرة الأسلحة غير المرخصة".

واضاف ان "الوزارة وجهت باجتماع اللجان الامنية في المدن والاقضية والنواحي والإدارات المستقلة بتحديد الشوارع والاماكن التي يُشتبه بان تكون فيها اسلحة غير مرخصة و البدء بتفتيشها".