سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

داخلية كوردستان تشرع بحملة لمصادرة الاسلحة غير المرخصة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-23T11:02:09+0000
داخلية كوردستان تشرع بحملة لمصادرة الاسلحة غير المرخصة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية في اقليم كوردستان، يوم الأحد، أنها ستشرع بحملة لمصادرة الأسلحة غير المرخصة في جميع محافظات الاقليم.

وقال مدير عام ديوان الوزارة هيمن ميراني لوكالة شفق نيوز، إن "الحملة ستبدأ يوم غد المصادف الـ24 من الشهر الجاري وستستمر لغاية 30 من نفس الشهر حيث سيتم زيادة عدد المفارز في المحافظات لمصادرة الأسلحة غير المرخصة".

واضاف ان "الوزارة وجهت باجتماع اللجان الامنية في المدن والاقضية والنواحي والإدارات المستقلة بتحديد الشوارع والاماكن التي يُشتبه بان تكون فيها اسلحة غير مرخصة و البدء بتفتيشها".

related

أربيل تشكو من صعوبة السيطرة على السلاح غير المرخص

Date: 2021-11-20 08:42:27
أربيل تشكو من صعوبة السيطرة على السلاح غير المرخص

مسرور بارزاني يوجه السلطات الأمنية بالقضاء على ظاهرة الأسلحة غير المرخصة

Date: 2022-06-28 10:56:09
مسرور بارزاني يوجه السلطات الأمنية بالقضاء على ظاهرة الأسلحة غير المرخصة

داخلية كوردستان تنفي تمويل مهرجان سينمائي في دهوك

Date: 2019-09-15 21:49:16
داخلية كوردستان تنفي تمويل مهرجان سينمائي في دهوك

داخلية كوردستان تصدر موقفاً من قضية منع دخول قيادي بالاتحاد الى أربيل

Date: 2019-09-19 16:28:30
داخلية كوردستان تصدر موقفاً من قضية منع دخول قيادي بالاتحاد الى أربيل

داخلية كوردستان تكشف مزيداً من تفاصيل القصف "والفصيل المسؤول"

Date: 2020-09-30 19:49:01
داخلية كوردستان تكشف مزيداً من تفاصيل القصف "والفصيل المسؤول"

الداخلية الكوردستانية تطلق عشرات الدرجات الوظيفية للتعيين على ملاكها

Date: 2021-02-21 15:22:35
الداخلية الكوردستانية تطلق عشرات الدرجات الوظيفية للتعيين على ملاكها

داخلية كوردستان: القوات العراقية عاجزة أمام حزب العمال و"بدر" في سنجار

Date: 2021-10-06 19:42:30
داخلية كوردستان: القوات العراقية عاجزة أمام حزب العمال و"بدر" في سنجار

داخلية كوردستان تؤكد: قصف أربيل بصواريخ باليستية بعيدة المدى إنطلقت خارج حدود العراق شرقاً

Date: 2022-03-13 01:42:54
داخلية كوردستان تؤكد: قصف أربيل بصواريخ باليستية بعيدة المدى إنطلقت خارج حدود العراق شرقاً