داخلية كوردستان تشدد الاجراءات الوقائية وتفرض غرامة مليون دينار على المخالف

شفق نيوز/ شددت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، من الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا، فيما فرضت غرامات مالية تصل الى مليون دينار للمخالفين.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان على جميع المؤسسات الحكومية والقطاعين العام والخاص تشديد الاجراءات الوقائية والاستمرار في تطبيقها، وتشديد الرقابة في المعابر الحدودية وتشجيع المواطنين على تلقي اللقاح المضاد لكورونا.

واكدت على ضرورة إقامة صلاة العديد وفق الاجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة الطبية والتباعد الاجتماعي، محذرة ان عدم الالتزام بالوقاية من قبل المصلين في اي مسجد سيتعرضون للعقوبات كما ستتخذ وزارة الاوقاف والشؤون الدينية اجراءاتها ضد القائمين على المسجد.

وقررت الوزارة منع زيارة القبور واقامة مراسيم التعزية في الجوامع والمنازل او نصب الخيم في الاحياء السكنية، مشيرة الى ان على مراكز الشرطة ومخاتير المحلات السكنية ابلاغ السلطات عن كل من يخالف التعليمات.

وشددت على عدم ارتياد الاماكن العامة والمطاعم والاسواق التجارية والمولات وغيرها الا بشرط الالتزام بالاجراءات الوقائية كارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، مؤكدة ان صاحب المكان سيغرم بمليون دينار اذا لم يجبر المرتادين على الالتزام بالاجراءات.

ومنحت وزارة الداخلية الصلاحية لغرف العمليات في المحافظات والادارات المستقلة لاغلاق الاسواق والاماكن الشعبية التي تكون سببا في تجمعات المواطنين.

واضافت ان من الضروري على القطاع الخاص اجبار موظفيه على الالتزام بالاجراءات الوقائية وبخلافه يغرم بمبلغ 150 الف دينار، وكل شخص لا يلتزم بارتداء الكمامة يغرم 20 الف دينار.

وتابعت ان سائقي المركبات الخاصة والاجرة والحمل ارتداء الكمامة في حال وجود شخص اخر معهم وبعكسه يغرم بمبلغ 50 الف دينار، مضيفة انه يجب على زائري اقليم كوردستان الخضوع لفحص كورونا خلال 72 ساعة وتثبيت فرق الصحة في المعابر ونقاط التفتيش بين الاقليم والمحافظات الاخرى.

واكدت الوزارة على غلق قاعات الحفلات والمناسبات في الفنادق ودور السينما في عموم الاقليم، مطالبة المواطنين عدم التزاور خلال ايام العيد، وعلى جميع المحافظين الاشراف على تنفيذ هذه القرارات.

واعلنت وزارة الداخلية ان هذه القرارات ستدخل حيز التنفيذ في الساعة 12 ليلا من مساء اليوم الاثنين.