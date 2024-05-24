داخلية كوردستان تسمي مديراً جديداً لشرطة السليمانية وتحثه على دور أمني خاص

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، يبوار أحمد، يوم الجمعة، تغيير مدير شرطة السليمانية وتكليف شخصاً آخر، وحثه على القيام بدور أمني خاص في المحافظة.

ونشر أحمد تهنئة على منصة "أكس" (تويتر سابقاً)، تابعتها وكالة شفق نيوز، للعميد آرام محمد صالح لتكليفه بمهام مديرية شرطة السليمانية خلفاً للعميد آسو شيخ طه.

وقال "نأمل أن يخلق هذا التغيير دوراً جديداً في الأمن والاستقرار، ولهذا الغرض طلبنا من مدير مديرية شرطة السليمانية الجديد آرام محمد زيادة دوره في هذه القضية".

وفي 8 شباط/ فبراير 2018، تم تعيين العميد آسو شيخ طه مديراً لشرطة السليمانية.