داخلية كوردستان تدخل على خط أزمة مهاجرين كورد في ليبيا

شفق نيوز- أربيل

أصدرت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، يوم الأحد، توضيحاً طمأنت فيه ذوي الشباب العالقين في ليبيا، بإمكانية استكمال الإجراءات اللازمة لإنقاذهم وإعادتهم إلى الإقليم خلال أسبوع واحد فقط.

وذكرت الوزارة في توضيح موجّه إلى عائلات المواطنين العالقين في ليبيا، ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "تطمئن الأسر الكريمة بأنّه منذ بداية الحادث، تمّ تكليف فريق خاص من الجهات المعنية في حكومة الإقليم، ولاسيّما وزارتي الداخلية ودائرة العلاقات الخارجية، بمتابعة جميع الإجراءات اللازمة لإنقاذهم وإعادتهم سالمين إلى إقليم كوردستان".

وأوضحت، أن إجراءاتها جاءت "بناءً على توجيهات رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني"، مؤكدة أن "الإجراءات المطلوبة ستُستكمل جميعها خلال أسبوع واحد وسيُعاد أولئك الشباب إلى الإقليم بسلام".

وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام "بعدم نشر أخبار غير دقيقة أو بعيدة عن الحقيقة قد تتسبب في إيذاء مشاعر عوائل هؤلاء المواطنين".