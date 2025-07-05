داخلية كوردستان تحمل بغداد مسؤولية حماية الإقليم من الهجمات المتكررة

شفق نيوز - أربيل

أصدرت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، يوم السبت، بياناً بشأن الهجمات على الإقليم خلال الأيام الماضية، فيما عبرت عن أسفها بشأن تقاعس حكومة بغداد عن اتخاذ أي إجراءات بهذا الصدد.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "من المتوقع من الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية بأن يتم في حال وقوع أي تهديد يستهدف إقليم كوردستان أو أي منطقة أخرى في العراق، اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف الحقائق، ومنع تكرار مثل هذه التهديدات، ومحاسبة المتورطين".

وعبرت الوزارة بحسب البيان، عن أسفها بوجود نوع من التغطية والتقاعس عن تحمل المسؤولية تجاه تلك الانتهاكات الأمنية التي تُرتكب ضد إقليم كوردستان.

وأشار إلى أن "الإقليم تعرّض خلال السنوات الماضية لعشرات الهجمات عبر الطائرات المسيرة والصواريخ، ورغم أن مصادر تلك الهجمات كانت معروفة في كثير من الأحيان، وأنه تم تشكيل لجان تحقيق مشتركة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية للكشف عن الحقيقة، إلا أن نتائج التحقيقات لم تُعرض للرأي العام، ولم يُحاسب أي طرف على تلك الاعتداءات غير القانونية، ولم تُتخذ أي خطوات رسمية بحق أي جهة".

وتابع البيان: "وكل ذلك يحدث رغم وجود تنسيق واضح ورفيع المستوى بين الجانبين، ووجود أدلة دامغة وواضحة".

واوضح البيان، أن "المواقف السياسية واختلاف وجهات النظر، مهما كانت، لا تعفي المؤسسات الرسمية في كل من الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان من مسؤولياتها الأساسية، والمتمثلة في حماية أمن البلد، ومنع تعريض حياة المواطنين والسيادة والاستقرار للخطر".