داخلية كوردستان تحدد موعدا نهائيا لتسجيل السلاح غير المرخص وتتوعد بعقوبات للمخالفين

شفق نيوز/ حددت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم السبت، الحادي والعشرين من شهر تموز المقبل موعدا نهائيا لتسجيل السلاح غير المرخص، متوعدة بعقوبات تصل للسجن ثلاث سنوات لمن يحتفظ بسلاح غير مرخص بعد انتهاء المهلة المحددة.

وجاء في بيان لاعلام الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان على المواطنين ان يسلموا اسلحتهم غير المرخصة قبل الحادي والعشرين من شهر تموز المقبل الى مراكز تسجيلها في مناطقهم.

واوضح البيان انه اذا تم ضبط اي سلاح بعد ذلك التاريخ بحوزة أي شخص فإنه سيواجه عقوبة بالسجن لا تقل عن سنة واحدة لغاية ثلاث سنوات، بالاضافة الى غرامة مقدارها من مليونين الى ثلاثة ملايين دينار.

واشار البيان الى ان الاشخاص الذين سيتم تسجيل سلاحهم فانها لن تصادر منهم بشرط عدم حملها خارج المنزل، مبينا أنه يمكن لهم استحصال رخصة للسلاح أو بيعه بعد تسجيله.