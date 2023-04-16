داخلية كوردستان تجري تغييرات في المناصب الامنية باربيل

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية في اقليم كوردستان، اليوم الاحد، اجراء عدة تغييرات في المناصب الأمنية بمحافظة اربيل عاصمة الاقليم.

وذكرت الوزارة في وثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان "العميد شوان عرب يتسلم منصب مدير شرطة محافظة اربيل خلفا للعميد دلير نجات ياسين، كما يتسلم العميد آرام برهان جواد منصب مدير مديرية مرور محافظة اربيل خلفا للعميد ديدار عمر قادر الذي يستلم منصب مدير عام الجوازات بالوكالة ".

وتضمنت الوثيقة ايضا عدة تغييرات في المناصب الإدارية داخل وزارة الداخلية مثل الجوازات وغيرها .