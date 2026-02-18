داخلية كوردستان تتيح رخصة القيادة بصيغة رقمية

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، إتاحة عرض رخصة القيادة الجديدة بصيغة رقمية عبر تطبيق KRDPass، وذلك في إطار جهود الحكومة المستمرة لأتمتة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "تطبيق KRDPass، المتوفر على نظامي أندرويد وiOS، يمثل البوابة الإلكترونية لمواطني إقليم كوردستان، ويتيح لحاملي رخص القيادة الجديدة الاطلاع على نسخة إلكترونية من رخصهم مباشرة عبر التطبيق".

وأضاف البيان أن "جميع تفاصيل رخصة القيادة، إلى جانب نسخة رقمية منها، أصبحت متاحة للسائقين من خلال التطبيق"، داعية المواطنين إلى تحديث التطبيق إلى نسخته الأحدث (إجراء التحديث) للاستفادة من الخدمة.

وأوضح أن بإمكان المستخدمين بعد تحديث التطبيق الدخول إلى قسم "المحفظة" (Wallet) للاطلاع على الرخصة الرقمية، مشيراً إلى أنه في حال عدم توفر الرخصة الورقية الجديدة بحوزة السائق أثناء المرور عبر مفارز شرطة المرور، يمكن إبراز النسخة الرقمية عبر التطبيق دون أي إشكال قانوني.

وأكدت الوزارة أن "هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي حكومة الإقليم لتعزيز التحول الرقمي، وتسهيل الإجراءات الرسمية، وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".