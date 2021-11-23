داخلية كوردستان تتعهد بحماية أرواح الطلبة المحتجين

شفق نيوز/ تعهدت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، بحماية أرواح الطلبة الجامعيين المحتجين منذ 3 ايام في السليمانية وغيرها من مناطق الإقليم.

جاء ذلك في تصريح للواء جتو صالح وكيل وزارة الداخلية في اقليم كوردستان لعدد من وسائل الإعلام، من داخل مركز تنظيمات السليمانية لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي تعرض للحرق والتدمير.

وقال صالح، "أصدرنا توجيهات الى القوات الامنية بالتعامل الحضاري مع الطلبة المحتجين".

واضاف، "اننا سنفدي المتظاهرين من الطلبة بأرواحنا"، مؤكداً سقوط عدد من الجرحى من بين صفوف عناصر الأمن من خلال رشقهم بالحجارة في مصادمات وقعت مع المحتجين، من دون الإشارة إلى اعدادهم بالأرقام.

وظهر اليوم الثلاثاء، اندلع حريق في جزء من بناية مركز تنظيمات السليمانية لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني دون معرفة الأسباب في الوقت الذي يواصل فيه الطلبة الجامعيون التصعيد في الاحتجاجات، والتي جوبهت بالعنف من قبل القوات الامنية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق الذي اشتعل في جزء من بناية مركز تنظيمات السليمانية للحزب التي تُعد المحافظة المعقل الرئيسي لأنصاره. وحطّم محتجون غاضبون من الطلبة الجامعيين، زجاج نوافذ بناية المركز بواسطة رشقه بالحجارة، وبمواد صلبة أخرى.

ويتظاهر منذ ثلاثة أيام طلبة الجامعات في السليمانية للمطالبة بصرف المنح الشهرية، وقام محتجون بقطع الطرق في كل مدينة.

وتبلغ المنح المقدمة لطلبة المعهد التكنيكي، من قبل حكومة إقليم كوردستان، 50 ألف دينار للطلبة ممن يسكنون السليمانية، و100 ألف دينار للطلبة الذين يسكنون خارج السليمانية.

ويعاني طلبة الأقسام الداخلية، إضافة لمشكلة المنح، من نقص بعض الخدمات الأساسية في الأقسام الداخلية، خصوصا تلك المتعلقة بمستلزمات فصل الشتاء من وقود وطاقة كهربائية.