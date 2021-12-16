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داخلية كوردستان تبدي موقفاً ازاء هجوم حزب العمال على معبر حدودي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-16T08:58:07+0000
داخلية كوردستان تبدي موقفاً ازاء هجوم حزب العمال على معبر حدودي

شفق نيوز/ حمل وزير داخلية حكومة اقليم كوردستان، يوم الخميس، حزب العمال الكوردستاني (المناهض لانقرة) مسؤولية التسبب بمشاكل في معبر فيشخابور، مؤكداً في ذات الوقت الالتزام بـ"ضبط النفس".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن معبر فيشخابور الحدودي في إقليم كوردستان إصابة عدد من حراسه بجروح جراء هجوم نفذه حزب العمال الكوردستاني على المعبر من جانب كوردستان سوريا.

وقال وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان ريبر احمد في تصريحات صحفية، وردت الى وكالة شفق نيوز، إن "حزب العمال الكوردستاني يتسبب بمشاكل في معبر فيشخابور، مشيراً إلى أن عناصره يحاولون خرق الحدود بشكل غير قانوني.

واضاف احمد، "للأسف منذ اشهر إدارة منطقة روزئافا تسمح لاناس بان يأتوا على المعبر، وينصبون خيماً ويحاولون خرق الحدود بشكل غير قانوني ويستفزون قواتنا هنا، مؤكداً "لغاية الان نحن ملتزمون بضبط النفس وعدم الرد عليهم.

وتابع قائلا "يوم امس حاولوا العبور بالقوة واستخدموا العصي والهراوات وقنابل المولوتوف، وهذا تصرف مخالف للقوانين الدولية في احترام الحدود الدولية واعتداء واضح على إقليم كوردستان العراق".

واشار إلى أن "تصرفات حزب العمال الكوردستاني هي التي أدت الى ما يحدث الان في المعبر، لانها لاتلتزم باي شيء".

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