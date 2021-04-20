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داخلية كوردستان: القتل والانتحار باتت ظاهرة بين الأزواج وجهة تؤدي دورا سيئا في هذا المجال

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-20T08:25:23+0000
داخلية كوردستان: القتل والانتحار باتت ظاهرة بين الأزواج وجهة تؤدي دورا سيئا في هذا المجال

شفق نيوز/ أعلن وزير داخلية إقليم كوردستان يوم الثلاثاء أن حالات القتل والإنتحار بين الأزواج باتت ظاهرة وفي الوقت ذاته هناك وسائل إعلام تؤدي دورا سيئا في هذا المجال.

جاء ذلك في سؤال تم توجيهه إلى الوزير في مؤتمر صحفي حول حادثة قتل رجل لزوجته بعدة رصاصات في أربيل.

وقال أحمد: إن بعضا من وسائل الأعلام تبعث برسائل ملتوية عبر تلك الحوادث تشجع من خلالها على أن أي شخص يتعرض لأي مشكلة يستطيع وبكل سهولة اللجوء الى الانتحار والقتل.

ودعا الوزير وسائل الإعلام إلى عدم قيامها بالتحقيقات بدلا من الشرطة والأجهزة الامنية في مثل هذه الحوادث، والّا تصدر الأحكام والقرارات بدلا من القضاء، والّا تجري المقابلات مع المتهمين، مؤكدا ان هذا مخالف للقوانين.

وأردف بالقول: وجهنا طلبا للدعاء العام للتحقيق في عمل تلك الوسائل التي تعمل خارج إطار الصحافة، وتغطي ظاهرة القتل والانتحار.

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