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داخلية إقليم كوردستان: مستمرون في العمل على تطبيع الأوضاع بسنجار

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-04T11:24:01+0000
داخلية إقليم كوردستان: مستمرون في العمل على تطبيع الأوضاع بسنجار

شفق نيوز/ أكد وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد، يوم الخميس، أن السلطات في الإقليم تواصل العمل من أجل تطبيع الأوضاع في قضاء سنجار ذات الغالبية الإيزيدية والمتنازع عليها بين أربيل وبغداد.

وأعرب أحمد في كلمة له خلال المؤتمر الداخلي الـ14 لمركز لالش، عن أسفه إزاء عدم تنفيذ اتفاق سنجار المبرم بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، مستدركا القول "لكن جهود حكومة إقليم كوردستان مستمرة لتطبيع الأوضاع في القضاء لكي ينعم الإيزيديون بأرضهم".

وتوصلت بغداد وأربيل في (9 تشرين الأول 2020)، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.

وكان تنظيم "داعش" قد اجتاح قضاء سنجار عام 2014 وارتكب مجزرة بحق سكانها، قبل أن تستعيده قوات البيشمركة في العام التالي.

إلا أن الجيش العراقي مسنوداً بالحشد الشعبي اجتاح المنطقة جراء التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية على خلفية استفتاء الاستقلال عام 2017. وقامت السلطات العراقية بتنصيب مسؤولين جدد في القضاء مكان المسؤولين المنتخبين الذين انسحبوا من المنطقة إلى محافظة دهوك عند تقدم القوات العراقية.

وتوجد حالياً إدارتان محليتان لسنجار، إحداها تم تعيينها من سلطات الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.

كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلاً موالياً له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.

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