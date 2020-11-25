داخلية إقليم كوردستان توقع عقداً لتحويل خدماتها للنظام الالكتروني

شفق نيوز/ جرت اليوم الاربعاء مراسم توقيع عقد بين وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، مع مجموعة "ميولباور" الالمانية يتضمن تحويل الخدمات المقدمة الى السكان للنظام الالكتروني.

وفي المراسم التي اشرف عليها وحضرها رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني في مدينة اربيل تم توقيع العقد المخصص بتحويل الخدمات المقدمة من وزارة الداخلية الى النظام الالكتروني خاصة بما يتعلق بتسجيل السيارات، ومنح إجازة السياقة اضافة الى مجالات اخرى.

وتولي حكومة اقليم كوردستان إهتماماً بالغاً في مجال الاصلاح، ومشروع عصرنة الخدمات المقدمة الى السكان، بحسب ما يذكره المسؤولون في تصريحات وبمناسبات عدة.

وكان قوباد طالباني نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان قد قال في كملة له خلال انطلاق اسبوع العمل العالمي في السليمانية يوم الجمعة إن حكومة الإقليم تمتلك برنامجا معداً لتحويل اعمال اغلب الدوائر الى النظام الالكتروني، مبينا ان نظام استيفاء الضراب في الاقليم اصبح الكترونيا.