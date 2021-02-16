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داخلية إقليم كوردستان تعلن تفاصيل جديدة عن قصف أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-16T08:20:23+0000
داخلية إقليم كوردستان تعلن تفاصيل جديدة عن قصف أربيل

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان يوم الثلاثاء أن القصف الصاروخي الذي استهدف مطار أربيل الدولي أمس الاثنين هو مشابه للهجوم الذي وقع العام الماضي.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه بعد هجوم الليلة الماضية الساعة 9:30 مساء يوم 15/2/2021، أصابت عدة صواريخ مطار أربيل الدولي والعديد من الأحياء السكنية في أربيل، مما أودى بحياة شخص واحد وإصابة ثمانية آخرين بينهم خمسة في المطار وثلاثة آخرون في المدينة، فضلاً عن إلحاق أضرار مادية بعدد من المنازل والمصالح التجارية.

وأضاف البيان بعد أن بدأت قوات مكافحة الإرهاب والآسايش والشرطة، تحقيقاً فورياً، بالتعاون مع قوات التحالف الدولي، تم العثور على سيارة من طراز (كيا) بين أربيل والكوير تحمل عدة صواريخ.

وأشار البيان إلى أنه من اللافت أن هجوم الليلة الماضية نُفذ بنفس الآلية والأسلوب والسلوك الذي اُستخدم في الهجوم السابق على مطار أربيل الدولي، فيما لا تزال التحقيقات متواصلة للكشف عن مرتكبي الهجوم،مؤكدا أن جميع المتورطين في الهجوم، سيتم فضحهم وسينالون جزاءهم العادل.

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